Vita Hästen tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Vita Hästen med 3–2 mot Kungälv

Vita Hästens nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Lundman matchvinnare för Vita Hästen

Kungälv är lite av ett drömmotstånd för Vita Hästen. På söndagen vann Vita Hästen på nytt – den här gången borta i Oasen. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–2 (1–1, 0–0, 2–1). Det var Vita Hästens sjunde raka seger mot Kungälv.

Borås nästa för Vita Hästen

Eric Österman gjorde 1–0 till Kungälv efter fyra minuters spel med assist av Lias Hedin.

1–1 kom efter 11.17 när Jesper Sellin hittade rätt assisterad av Hugo Styf och Gustav Lindberg.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Kungälv tog ledningen på nytt genom Alexander Olsén efter 3.25 i tredje perioden.

Därefter fixade Vita Hästens Alexander Lundman och Helmer Styf att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Det här var Kungälvs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vita Hästens sjätte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann HC Vita Hästen med 2–0.

I nästa match möter Kungälv Borås borta på onsdag 3 december 19.00. Vita Hästen möter Borås fredag 5 december 19.00 hemma.

Kungälv–Vita Hästen 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 1–0 (4.34) Eric Österman (Lias Hedin), 1–1 (11.17) Jesper Sellin (Hugo Styf, Gustav Lindberg).

Tredje perioden: 2–1 (43.25) Alexander Olsén, 2–2 (46.13) Helmer Styf (Emil Öhrwall, Oliver Bohm), 2–3 (52.31) Alexander Lundman (Emil Öhrwall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 3-0-2

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Kungälv: Borås HC, borta, 3 december

Vita Hästen: Borås HC, hemma, 5 december