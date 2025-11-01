Vita Hästen starkast i straffläggningen – vann hemma mot Tyringe

Vita Hästen segrade – 4–3 efter straffar

Vita Hästens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jesper Samuelsson gjorde två mål för Vita Hästen

Det var jämnt hela vägen när Vita Hästen mötte Tyringe hemma i hockeyettan södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Vita Hästen var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Jesper Sellin blev hjälte i straffläggningen.

Det här var andra gången den här säsongen som Vita Hästen höll nollan.

Det här innebär att Vita Hästen nu har sju segrar i följd i hockeyettan södra.

Vita Hästens Jesper Samuelsson tvåmålsskytt

Tyringe tog ledningen i första perioden genom Simon Sundqvist.

Jesper Samuelsson och Erik Palmqvist gjorde att Vita Hästen vände till underläget till ledning med 2–1. Efter 10.11 i andra perioden nätade Jesper Samuelsson återigen på pass av Jesper Sellin och Leon Matthiasson och gjorde 3–1. Tyringe reducerade och kvitterade till 3–3 genom Algot Blomdahl- Arnoldsson och Gustaf Berling i början av tredje perioden i tredje perioden. I straffläggningen var det Vita Hästen som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Jesper Sellin för.

Jesper Sellin gjorde ett mål för Vita Hästen och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Vita Hästens tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tyringes tredje uddamålsförlust.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tyrs Hov Sportcentra.

I nästa match möter Vita Hästen Västervik borta på fredag 7 november 19.00. Tyringe möter Halmstad onsdag 5 november 19.00 hemma.

Vita Hästen–Tyringe 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (10.41) Simon Sundqvist (Hugo Dengg, Fabian Ledin), 1–1 (11.10) Jesper Samuelsson (Jesper Sellin, Hampus Andersson), 2–1 (13.49) Erik Palmqvist (Adam Aunes Johansson, Emil Öhrwall).

Andra perioden: 3–1 (30.11) Jesper Samuelsson (Jesper Sellin, Leon Matthiasson).

Tredje perioden: 3–2 (43.02) Algot Blomdahl- Arnoldsson (Samuel Hansen, Erik Burwall), 3–3 (47.54) Gustaf Berling (Elias Kumlin).

Straffar: 4–3 (65.00) Jesper Sellin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 5-0-0

Tyringe: 1-2-2

Nästa match:

Vita Hästen: Västerviks IK, borta, 7 november

Tyringe: Halmstad Hammers HC, hemma, 5 november