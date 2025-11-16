Vita Hästen starkare än Tingsryd – höll nollan och vann

Vita Hästen vann med 2–0 mot Tingsryd

Ville Emvall avgjorde för Vita Hästen

Tingsryd nu fjärde, Vita Hästen på tredje plats

Vita Hästen vann på bortaplan mot Tingsryd i U18 regional syd fortsättning herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–1, 0–0).

Tingsryd–Vita Hästen – mål för mål

Efter nio minuters spel gjorde Vita Hästen 0–1. Efter 13.14 i andra perioden nätade Vidar Torstensson och gjorde 0–2. I tredje perioden höll Vita Hästen i sin 2–0-ledning och vann.

För Tingsryd gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Vita Hästen är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Tingsryds AIF med 3–2 efter förlängning .

Torsdag 20 november 19.15 spelar Tingsryd hemma mot Karlskrona. Vita Hästen möter Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena söndag 23 november 12.00.

Tingsryd–Vita Hästen 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (9.28) Ville Emvall (Charlie Bäckström, Victor Lander).

Andra perioden: 0–2 (33.14) Vidar Torstensson.

Nästa match:

Tingsryd: Karlskrona HK, hemma, 20 november

Vita Hästen: IF Troja-Ljungby, borta, 23 november