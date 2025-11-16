Vita Hästen ny serieledare efter seger mot Mörrum

Seger för Vita Hästen med 4–0 mot Mörrum

Vita Hästens tionde seger på de senaste tio matcherna

Hampus Andersson matchvinnare för Vita Hästen

Vita Hästen slog Mörrum hemma med 4–0 (0–0, 2–0, 2–0) och är ny serieledare i hockeyettan södra efter 13 spelade matcher, tre poäng före Karlskrona. Karlskrona har dock en match mindre spelad. Mörrum ligger på 17:e plats i tabellen.

Därmed har Vita Hästen vunnit tolv matcher i rad i hockeyettan södra.

Tranås nästa för Vita Hästen

Den första perioden slutade mållös. 2.40 in i andra perioden gjorde Vita Hästen 1–0. Målskytt var Hampus Andersson på pass av Casper Östberg.

Efter 4.19 i andra perioden slog Alexander Lundman till på pass av Helmer Styf och Philip Alftberg och gjorde 2–0. 12.19 in i tredje perioden nätade Vita Hästens Erik Palmqvist framspelad av Hampus Andersson och ökade ledningen.

Vita Hästen gjorde också 4–0 genom Helmer Styf framspelad av Hampus Andersson och Hugo Styf efter 18.03.

Hampus Andersson gjorde ett mål för Vita Hästen och två målgivande passningar.

När lagen möttes senast vann HC Vita Hästen med 7–2.

Onsdag 19 november 19.00 spelar Vita Hästen borta mot Tranås. Mörrum möter Nyköping hemma i Jössarinken lördag 22 november 16.00.

Vita Hästen–Mörrum 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (22.40) Hampus Andersson (Casper Östberg), 2–0 (24.19) Alexander Lundman (Helmer Styf, Philip Alftberg).

Tredje perioden: 3–0 (52.19) Erik Palmqvist (Hampus Andersson), 4–0 (58.03) Helmer Styf (Hampus Andersson, Hugo Styf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 5-0-0

Mörrum: 1-1-3

Nästa match:

Vita Hästen: Tranås AIF, borta, 19 november

Mörrum: Nyköpings SK, hemma, 22 november