Vita Hästen nollade Troja-Ljungby U18 – seger med 4–0

Vita Hästen vann med 4–0 mot Troja-Ljungby U18

Victor Lander avgjorde för Vita Hästen

Vita Hästen höll tätt bakåt

Vita Hästen höll nollan när laget vann klart på bortaplan mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd vår. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Det var första segern för Vita Hästen. I premiären förlorade laget med 2–3 mot Helsingborg .

Mariestad nästa för Vita Hästen

Victor Lander gjorde 1–0 till gästande Vita Hästen efter 14 minuter med assist av Albert Stierndahl.

Efter 13.08 i andra perioden nätade Henry Fägersjö och gjorde 0–2.

16.59 in i tredje perioden slog Lukas Dahl till på pass av Henry Fägersjö och Kingston Mckenzie och ökade ledningen. Vita Hästen gjorde också 0–4 genom Milliam Dahlgren efter förarbete av Vidar Torstensson och Mark Tkach efter 18.24.

Det här var fjärde mötet mellan Troja-Ljungby U18 och Vita Hästen den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

I nästa match, söndag 11 januari möter Troja-Ljungby U18 Helsingborg hemma i SP Arena 15.30 medan Vita Hästen spelar hemma mot Mariestad 16.30.

Troja-Ljungby U18–Vita Hästen 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (14.04) Victor Lander (Albert Stierndahl).

Andra perioden: 0–2 (33.08) Henry Fägersjö.

Tredje perioden: 0–3 (56.59) Lukas Dahl (Henry Fägersjö, Kingston Mckenzie), 0–4 (58.24) Milliam Dahlgren (Vidar Torstensson, Mark Tkach).

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 11 januari 15.30

Vita Hästen: Mariestads BoIS HC, hemma, 11 januari 16.30