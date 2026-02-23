Ny seger för Vita Hästen mot drömmotståndet

Vita Hästen vann med 6–3 mot Tingsryd

Vita Hästens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lukas Dahl med två mål för Vita Hästen

Tingsryd är lite av ett drömmotstånd för Vita Hästen. På måndagen vann Vita Hästen på nytt – den här gången borta i Dackehallen. Matchen i U18 regional syd vår slutade 6–3 (1–1, 1–2, 4–0). Det var Vita Hästens fjärde raka seger mot Tingsryd.

Segern var Vita Hästens fjärde på de senaste fem matcherna.

Tingsryd hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Lukas Dahl tvåmålsskytt för Vita Hästen

Alex Hollertz gav gästande Vita Hästen ledningen efter sex minuter med assist av Eliam Heine-Hällborn. Efter 15.15 kvitterade Tingsryd när Valter Reuterdahl slog till.

Vita Hästen gjorde 1–2 genom Ville Emvall efter 53 sekunder i andra perioden.

Abbe Darolf och Axel Mauldin såg till att Tingsryd vände till ledning med 3–2.

Vita Hästen vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–2 till 3–6 i tredje perioden. Det sista målet kom med 2 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Med fyra omgångar kvar är Tingsryd på andra plats i tabellen medan Vita Hästen är på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Torsdag 26 februari 19.00 möter Tingsryd Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena medan Vita Hästen spelar hemma mot Oskarshamn.

Tingsryd–Vita Hästen 3–6 (1–1, 2–1, 0–4)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (6.20) Alex Hollertz (Eliam Heine-Hällborn), 1–1 (15.15) Valter Reuterdahl.

Andra perioden: 1–2 (20.53) Ville Emvall, 2–2 (22.38) Axel Mauldin (Ville Clarberg, Oscar Gunnarsson), 3–2 (33.59) Abbe Darolf.

Tredje perioden: 3–3 (41.47) Mykyta Perechniev (Charlie Bäckström, Henry Fägersjö), 3–4 (45.42) Lukas Dahl, 3–5 (53.42) Lukas Dahl, 3–6 (59.58) Milliam Dahlgren (Ville Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryd: IF Troja-Ljungby, borta, 26 februari 19.00

Vita Hästen: IK Oskarshamn, hemma, 26 februari 19.00