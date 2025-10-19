Vita Hästen besegrade Malmö med knapp marginal

Seger för Vita Hästen med 2–1 mot Malmö

Vita Hästens Albert Stierndahl tvåmålsskytt

Vita Hästens första seger för säsongen

Det blev uddamålsseger för bortalaget Vita Hästen i matchen mot Malmö i Malmö Isstadion. Laget vann söndagens match i U18 regional syd herr med 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Malmö–Vita Hästen – mål för mål

Vita Hästen tog ledningen i början av första perioden genom Albert Stierndahl.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Alexandre Monarque efter 9.02.

Vita Hästen gjorde dock 1–2, återigen genom Albert Stierndahl efter 17.08 i matchen och avgjorde matchen.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Vita Hästen höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Malmös andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vita Hästens andra uddamålsseger.

U18 regional syd herr är nu färdigspelad. Malmö slutar på sjätte plats och Vita Hästen på elfte plats.

Malmö–Vita Hästen 1–2 (1–2, 0–0, 0–0)

U18 regional syd herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (1.29) Albert Stierndahl (Lukas Dahl, Hugo Fälting), 1–1 (9.02) Alexandre Monarque (Isac Pagels, Sigge Larsson), 1–2 (17.08) Albert Stierndahl (Vidar Torstensson, Hugo Fälting).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 3-0-2

Vita Hästen: 2-1-2