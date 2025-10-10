Vita Hästen avgjorde i straffläggningen hemma mot Huddinge

Seger för Vita Hästen med 3–2 efter straffar

Leon Matthiasson avgjorde för Vita Hästen

Andra raka segern för Vita Hästen

Det blev en riktigt tajt match när Vita Hästen tog emot Huddinge i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Leon Matthiasson för.

Vita Hästen–Huddinge – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Vita Hästen gjorde 1–0 genom Casper Östberg efter 2.50 i andra perioden.

Huddinge gjorde 1–1 genom Gabriel Åhs med 4.28 kvar att spela av perioden. Vita Hästen tog ledningen på nytt genom Adam Aunes Johansson efter 4.43 i tredje perioden.

Huddinge gjorde 2–2 genom Gabriel Åhs efter 9.49 av perioden. Vita Hästens Leon Matthiasson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Vita Hästen har nu sex poäng efter tre spelade matcher medan Huddinge har fyra poäng efter två matcher.

Lagen möts på nytt i Björkängshallen den 18 februari.

Söndag 12 oktober 16.00 möter Vita Hästen Mörrum borta i Jössarinken medan Huddinge spelar hemma mot Grästorps IK.

Vita Hästen–Huddinge 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Andra perioden: 1–0 (22.50) Casper Östberg (Leon Matthiasson, Helmer Styf), 1–1 (35.32) Gabriel Åhs (Eric Eljas, Nils Strandberg Sarén).

Tredje perioden: 2–1 (44.43) Adam Aunes Johansson (Emil Öhrwall), 2–2 (49.49) Gabriel Åhs (Wilmo Andersson, Hampus Nilsson).

Straffar: 3–2 (65.00) Leon Matthiasson.

Nästa match:

Vita Hästen: Mörrum GoIS IK, borta, 12 oktober

Huddinge: Grästorps IK, hemma, 12 oktober