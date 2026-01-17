Visby/Roma vände tvåmålsunderläge mot Tingsryd

Visby/Roma-seger med 5–4 efter förlängning

Visby/Romas femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Bjurström tvåmålsskytt för Visby/Roma

Tingsryd ledde borta med 4–2 med åtta minuter kvar av matchen i hockeyettan södra i Visby Ishall mot Visby/Roma. Men Visby/Roma vände och vann lördagens match med 5–4 (1–2, 0–0, 3–2, 1–0) efter förlängning.

Wille Bärehag slog till efter bara 52 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Efter 13 segrar i rad för Tingsryd tog det stopp. Visby/Roma tog i stället femte segern i rad.

Visby/Romas Alexander Bjurström tvåmålsskytt

Tingsryd startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hannes Johansson och Valdemar Vesterlund innan Visby/Roma svarade och gjorde 2–1 genom Alexander Bjurström.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden gick Tingsryd upp i en 4–2-ledning med 8.15 kvar att spela. Men Visby/Roma vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Wille Bärehag med 19.08 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för hemmalaget Visby/Roma 52 sekunder in i förlängningen blev Wille Bärehag med det avgörande 5–4-målet.

Visby/Romas Alexander Bjurström stod för två mål och ett assist.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Dackehallen.

Söndag 18 januari 16.00 spelar Visby/Roma hemma mot Tyringe. Tingsryd möter Kungälv borta i Oasen fredag 23 januari 19.00.

Visby/Roma–Tingsryd 5–4 (1–2, 0–0, 3–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 0–1 (5.31) Hannes Johansson (Adam Bäckstrand, Joachim Nermark), 0–2 (12.15) Valdemar Vesterlund (Isac Nielsen, Tim Dackell), 1–2 (19.26) Alexander Bjurström (Elias Lindström, Lucas Ramberg).

Tredje perioden: 2–2 (40.26) Elias Lindström (Anton Svensson, Alexander Bjurström), 2–3 (43.17) Vincent Sandberg (Joel Ohlsson, Eric Nordmark), 2–4 (51.45) Vincent Sandberg (Eric Nordmark, Adam Persson), 3–4 (52.14) Alexander Bjurström (Anton Svensson), 4–4 (54.31) Hugo Ollila (Joel Wahlgren, Max Wahlgren).

Förlängning: 5–4 (60.52) Wille Bärehag (Max Wahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 5-0-0

Tingsryd: 4-1-0

Nästa match:

Visby/Roma: Tyringe SoSS, hemma, 18 januari 16.00

Tingsryd: Kungälvs IK, borta, 23 januari 19.00