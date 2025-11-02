Visby/Roma tog förlängningsseger mot Karlskrona

Visby/Roma vann med 4–3 efter förlängning

Visby/Romas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Ewertzh avgjorde för Visby/Roma

Visby/Romas väg till seger mot Karlskrona hemma i hockeyettan södra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Elias Ewertzh blev matchhjälte för Visby/Roma med sitt mål i förlängningen.

Segern var Visby/Romas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Visby/Roma–Karlskrona – mål för mål

Visby/Roma började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.19 slog Andreas Thelander till framspelad av Wille Bärehag och Casper Larsson. Karlskrona kvitterade till 1–1 genom Robin Carlsson i början av andra perioden i andra perioden.

Visby/Roma gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hugo Ollila och Anton Svensson. Karlskrona reducerade och kvitterade till 3–3 genom Joel Ratkovic-Berndtsson och Liam Engström i tredje perioden. Stor matchhjälte för Visby/Roma 1.06 in i förlängningen blev Elias Ewertzh med det avgörande 4–3-målet.

Det här var Visby/Romas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen, då i NKT Arena.

I nästa match möter Visby/Roma Järfälla hemma och Karlskrona möter Mariestad borta. Båda matcherna spelas fredag 7 november 19.00.

Visby/Roma–Karlskrona 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (1.19) Andreas Thelander (Wille Bärehag, Casper Larsson).

Andra perioden: 1–1 (24.28) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg, Hugo Wendt), 2–1 (27.28) Hugo Ollila (Casper Larsson, Daniel Gunnarsson), 3–1 (31.45) Anton Svensson (Hampus Engman, Elias Lindström).

Tredje perioden: 3–2 (45.03) Joel Ratkovic-Berndtsson (Oskar Hassel), 3–3 (50.13) Liam Engström (Victor Crus-Rydberg, Hugo Wendt).

Förlängning: 4–3 (61.06) Elias Ewertzh (Lucas Jidenius, Anton Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Karlskrona: 3-1-1

Nästa match:

Visby/Roma: Järfälla HC, hemma, 7 november

Karlskrona: Mariestad BoIS HC, borta, 7 november