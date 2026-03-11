Visby/Roma sköna start – vann mot Tranås
- Visby/Roma vann med 2–1 mot Tranås
- Max Wahlgren gjorde två mål för Visby/Roma
- Alexander Ternblad nätade för Tranås
Visby/Roma har tagit ett grepp mot Tranås, efter seger på bortaplan med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i första matchen i hockeyettan södra, kvartsfinal.
Den första perioden slutade mållös.
1.42 in i andra perioden gjorde Visby/Roma 1–0. Målskytt var Max Wahlgren på passning från Hugo Ollila.
Tranås kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.56 i tredje perioden genom Alexander Ternblad efter förarbete från William Wennström och Lucas Frank. 9.43 in i tredje perioden slog Max Wahlgren till återigen på pass av Karl Påhlsson och Daniel Gunnarsson och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.
Nästa match spelas på torsdag 19.00.
Tranås–Visby/Roma 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)
Hockeyettan södra, kvartsfinal
Andra perioden: 0–1 (21.42) Max Wahlgren (Hugo Ollila).
Tredje perioden: 1–1 (41.56) Alexander Ternblad (William Wennström, Lucas Frank), 1–2 (49.43) Max Wahlgren (Karl Påhlsson, Daniel Gunnarsson).
Ställning i serien: Tranås–Visby/Roma 0–1
Nästa match:
12 mars, 19.00, Tranås–Visby/Roma
