Visby/Romas fina svit fortsätter mot Huddinge

Visby/Roma segrade – 1–0 mot Huddinge

Visby/Romas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hugo Ollila avgjorde för Visby/Roma

Visby/Roma fortsätter att vinna mot Huddinge i hockeyettan södra. På lördagen segrade Visby/Roma på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0) borta i Björkängshallen. Det var Visby/Romas sjätte raka seger mot Huddinge.

Hugo Ollila stod för Visby/Romas avgörande mål 10.10 in i andra perioden.

Det här var Visby/Romas nionde nolla den här säsongen.

Segern var Visby/Romas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Huddinge–Visby/Roma – mål för mål

Lagens första möte för säsongen vann Visby/Roma med 3–2.

Huddinge–Visby/Roma 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Andra perioden: 0–1 (30.10) Hugo Ollila (Alexander Bjurström, Karl Påhlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 0-2-3

Visby/Roma: 4-1-0