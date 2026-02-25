Vimmerby vann mot Östersunds IK
- Vimmerby vann med 3–1 mot Östersunds IK
- Kevin Wennström avgjorde för Vimmerby
- Andra raka segern för Vimmerby
Vimmerby vann mötet med Östersunds IK på hemmaplan med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) på onsdagen i hockeyallsvenskan.
Resultatet innebär att Östersunds IK nu har sex förluster i rad.
Almtuna nästa för Vimmerby
Vimmerby tog ledningen efter 10.15 genom Adam Petersson.
Andra perioden blev mållös.
9.55 in i tredje perioden nätade Östersunds IK:s Leo Sundqvist framspelad av Linus Videll och Daniel Öhrn och kvitterade. 12.28 in i perioden fick Kevin Wennström utdelning på pass av Arvid Caderoth och Johan Mörnsjö och gav laget ledningen. Arvid Caderoth stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 18 sekunder kvar att spela på pass av Marcus Limpar Lantz och Ville Svensson. 3–1-målet blev matchens sista.
Vimmerby har tre segrar och två förluster och 14–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har fem förluster och 8–18 i målskillnad.
Med fyra omgångar kvar är Vimmerby på tolfte plats i tabellen medan Östersunds IK är på elfte plats.
Nästa motstånd för Vimmerby är Almtuna. Östersunds IK tar sig an Troja-Ljungby borta. Båda matcherna spelas fredag 27 februari 19.00.
Vimmerby–Östersunds IK 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)
Hockeyallsvenskan, VBO Arena
Första perioden: 1–0 (10.15) Adam Petersson.
Tredje perioden: 1–1 (49.55) Leo Sundqvist (Linus Videll, Daniel Öhrn), 2–1 (52.28) Kevin Wennström (Arvid Caderoth, Johan Mörnsjö), 3–1 (59.42) Arvid Caderoth (Marcus Limpar Lantz, Ville Svensson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vimmerby: 3-1-1
Östersunds IK: 0-1-4
Nästa match:
Vimmerby: Almtuna IS, borta, 27 februari 19.00
Östersunds IK: IF Troja-Ljungby, borta, 27 februari 19.00
