Vimmerby vann efter förlängning mot Modo Hockey

Vimmerby segrade – 4–3 efter förlängning

Elias Lindgren avgjorde för Vimmerby

Modo Hockeys tredje raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Vimmerby tog emot Modo Hockey i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Elias Lindgren som stod för det avgörande målet.

Nybro nästa för Vimmerby

Kevin Wennström gjorde 1–0 till Vimmerby efter bara 58 sekunder med assist av Jakob Karlsson och Anton Carlsson.

Laget gjorde 2–0 genom Johan Mörnsjö på pass av Elias Lindgren och Hugo Orrsten efter 9.18.

Efter 8.31 i andra perioden slog Isak Hansen till framspelad av Isac Andersson och Elliot Ekefjärd och gjorde 3–0.

Modo Hockeys Elton Hermansson gjorde 3–1 efter 10.22 på pass av Gerry Fitzgerald och Viktor Persson.

Efter 37 sekunder i tredje perioden reducerade Modo Hockey på nytt genom Elton Hermansson på pass av Gerry Fitzgerald och Victor Berglund.

Tyler Kelleher kvitterade för Modo Hockey tidigt i tredje perioden framspelad av Victor Berglund och Jacob Bengtsson.

I förlängningen tog det 3.46 till Vimmerby avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Elias Lindgren, på pass av Hugo Orrsten och Marcus Limpar Lantz.

Vimmerby har tre segrar och två förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har en vinst och fyra förluster och 8–13 i målskillnad. Det här var Vimmerbys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Modo Hockeys fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vimmerby på tolfte plats och Modo Hockey på fjärde plats.

Vimmerby tar sig an Nybro i nästa match borta söndag 7 december 14.00. Modo Hockey möter Bik Karlskoga borta lördag 6 december 18.00.

Vimmerby–Modo Hockey 4–3 (2–0, 1–1, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Första perioden: 1–0 (0.58) Kevin Wennström (Jakob Karlsson, Anton Carlsson), 2–0 (9.18) Johan Mörnsjö (Elias Lindgren, Hugo Orrsten).

Andra perioden: 3–0 (28.31) Isak Hansen (Isac Andersson, Elliot Ekefjärd), 3–1 (30.22) Elton Hermansson (Gerry Fitzgerald, Viktor Persson).

Tredje perioden: 3–2 (40.37) Elton Hermansson (Gerry Fitzgerald, Victor Berglund), 3–3 (41.09) Tyler Kelleher (Victor Berglund, Jacob Bengtsson).

Förlängning: 4–3 (63.46) Elias Lindgren (Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 3-0-2

Modo Hockey: 1-2-2

Nästa match:

Vimmerby: Nybro Vikings IF, borta, 7 december

Modo Hockey: BIK Karlskoga, borta, 6 december