Viking vann efter drömvändning i andra mot Nora HC/Hällefors IK U23

Hemmalaget Nora HC/Hällefors IK U23 ledde matcher efter en period mot Viking. Men Viking öste på rejält i andra perioden där laget gjorde fem raka mål. Till slut blev det hela 4–6 (1–0, 0–5, 3–1) i matchen i U20 Div 1 västra B herr.

Nora HC/Hällefors IK U23 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.22 slog Emil Fjellstedt till efter förarbete av Milton Israelsson Westberg och Lucas Träff.

Viking förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med hela 0–5 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Nora HC/Hällefors IK U23 reducerade dock till 2–5 genom William Karlsson efter 5.01 av perioden.

Viking ökade ledningen till 2–6 genom Edvin Brokvist efter 5.58 i tredje perioden.

Nora HC/Hällefors IK U23 reducerade förvisso genom två mål av Isac Wilhelmsson men närmare än 4–6 kom inte Nora HC/Hällefors IK U23. Viking tog därmed en säker seger.

Edvin Brokvist och Liam Johansson gjorde båda ett mål och två assist för Viking. Isac Wilhelmsson gjorde två mål för Nora HC/Hällefors IK U23 och totalt tre poäng för Nora HC/Hällefors IK U23.

Nora HC/Hällefors IK U23 har fem förluster och 14–43 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Viking har tre vinster och två förluster och 18–21 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Viking med 10–3.

I sista matchen möter Nora HC/Hällefors IK U23 Hammarö J20 borta på lördag 7 mars 15.30.

Nora HC/Hällefors IK U23–Viking 4–6 (1–0, 0–5, 3–1)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 1–0 (3.22) Emil Fjellstedt (Milton Israelsson Westberg, Lucas Träff).

Andra perioden: 1–1 (23.51) Wiggo Hammarström (Edvin Brokvist), 1–2 (24.13) Herman Olsson (Liam Johansson, Edvin Brokvist), 1–3 (26.29) Melwin Andersson (Wiggo Hammarström, Max Leinemar), 1–4 (27.24) Melwin Andersson (Wiggo Hammarström, Liam Johansson), 1–5 (35.32) Liam Johansson (Eric Blom).

Tredje perioden: 2–5 (45.01) William Karlsson (Isac Wilhelmsson), 2–6 (45.58) Edvin Brokvist (Max Leinemar), 3–6 (54.00) Isac Wilhelmsson (Fabian Larsson, William Karlsson), 4–6 (58.46) Isac Wilhelmsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

Viking: 3-1-1

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Hammarö HC, borta, 7 mars 15.30