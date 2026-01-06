VIK Hockey U20 starkast i straffläggningen – vann hemma mot Färjestad

VIK Hockey U20 vann med 2–1 efter straffar

Linus Rydell avgjorde för VIK Hockey U20

Andra segern för VIK Hockey U20

Det var jämnt hela vägen när VIK Hockey U20 mötte Färjestad hemma i U20 nationell södra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. VIK Hockey U20 var kyligare i avsluten och vann med 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0). Linus Rydell blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Färjestads tränare Niklas Fogström:

– Vi har egentligen bara två saker som var bra idag, boxplay och målvakten Douglas Nilsson. Får på något sätt vara nöjda med den poängen vi får med oss. Saker som vi pratar, till exempel passningsspelet är inte bra idag.

VIK Hockey U20–Färjestad – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter 15.19 genom Teodor Friberg efter förarbete från Oliver Marcelius och Samuel Flodén.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

14.20 in i tredje perioden nätade VIK Hockey U20:s Kian Clementsson Kinn framspelad av Viktor Pennerborn och Måns Johannesson och kvitterade.

VIK Hockey U20 vann straffläggningen efter att Linus Rydell satt den avgörande straffen.

Resultatet innebär att VIK Hockey U20 ligger kvar på tionde och sista plats och Färjestad på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter VIK Hockey U20 SSK U20 borta på torsdag 8 januari 19.00. Färjestad möter Växjö lördag 10 januari 16.15 hemma.

VIK Hockey U20–Färjestad 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (15.19) Teodor Friberg (Oliver Marcelius, Samuel Flodén).

Tredje perioden: 1–1 (54.20) Kian Clementsson Kinn (Viktor Pennerborn, Måns Johannesson).

Straffar: 2–1 (65.00) Linus Rydell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 2-1-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

VIK Hockey U20: Södertälje SK, borta, 8 januari 19.00

Färjestad: Växjö Lakers HC, hemma, 10 januari 16.15