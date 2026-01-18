VIK Hockey U18:s segerrad fortsätter efter 3–2 mot Borlänge

Seger för VIK Hockey U18 med 3–2 mot Borlänge

Edvin Hammarsten avgjorde för VIK Hockey U18

Fjärde raka segern för VIK Hockey U18

Segertåget fortsätter för VIK Hockey U18. Mot Borlänge på hemmaplan i ABB Arena Nord på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (0–0, 2–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Strömsbro nästa för VIK Hockey U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

VIK Hockey U18 startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alfred Örnberg och Eric Pettersson innan Borlänge svarade och gjorde 2–1 genom Nils Larsson.

5.12 in i tredje perioden nätade Borlänges Nils Björklund Östning på pass av Arvid Bäck och Filip Öhrn och kvitterade. 14.09 in i perioden slog Edvin Hammarsten till framspelad av Axel Pettersson och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för VIK Hockey U18 med 4–1.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. VIK Västerås HK har tagit två segrar före den här matchen. Borlänge HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, torsdag 22 januari möter VIK Hockey U18 Strömsbro borta i Testebo Arena 19.40 medan Borlänge spelar hemma mot Hudiksvall 19.00.

VIK Hockey U18–Borlänge 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Andra perioden: 1–0 (28.31) Alfred Örnberg (Axel Pettersson, William Arvsäter), 2–0 (32.14) Eric Pettersson (Anton Wernquist, Oskar Aronsson), 2–1 (35.28) Nils Larsson (Adrians Klavins).

Tredje perioden: 2–2 (45.12) Nils Björklund Östning (Arvid Bäck, Filip Öhrn), 3–2 (54.09) Edvin Hammarsten (Axel Pettersson).

Nästa match:

VIK Hockey U18: Strömsbro IF, borta, 22 januari 19.40

Borlänge: Hudiksvalls HC, hemma, 22 januari 19.00