VIK Hockey U18:s fina svit mot Lindlöven J18 fortsätter

VIK Hockey U18 vann med 8–0 mot Lindlöven J18

VIK Hockey U18:s William Lindberg tvåmålsskytt

Tredje raka segern för VIK Hockey U18

Lindlöven J18 har varit lite av ett favoritmotstånd för VIK Hockey U18. På söndagen tog VIK Hockey U18 ännu en seger hemma mot Lindlöven J18. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade hela 8–0 (3–0, 5–0, 0–0). Det var VIK Hockey U18:s fjärde raka seger mot just Lindlöven J18.

William Lindberg med två mål för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 7.14 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var VIK Hockey U18 starkast och gick från 3–0 till 8–0 genom mål av Viggo Mallmin, Axel Pettersson, Elias Bräck, Colin Åkerlind och Alfred Örnberg.

Tredje perioden blev mållös och VIK Hockey U18 höll i sin 8–0-ledning och vann.

VIK Hockey U18:s Axel Pettersson stod för ett mål och två assists.

VIK Hockey U18 tog hem lagens senaste möte med 4–3 i Lindehov.

Det här var fjärde mötet mellan VIK Hockey U18 och Lindlöven J18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har VIK Västerås HK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 15 januari. Då möter VIK Hockey U18 Hudiksvall i Holmen Center 19.30. Lindlöven J18 tar sig an Malung hemma 19.15.

VIK Hockey U18–Lindlöven J18 8–0 (3–0, 5–0, 0–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (11.44) William Lindberg (Oscar Kihlander), 2–0 (17.28) Charlie Winberg (Oskar Aronsson), 3–0 (18.58) William Lindberg (Elias Bräck, Axel Pettersson).

Andra perioden: 4–0 (22.05) Viggo Mallmin, 5–0 (27.36) Axel Pettersson (Gustav Grundström, Felix Frojdén), 6–0 (33.52) Elias Bräck (Anton Wernquist, Colin Åkerlind), 7–0 (35.14) Colin Åkerlind (Axel Pettersson, William Arvsäter), 8–0 (38.57) Alfred Örnberg (Charlie Winberg, Edvin Hammarsten).

Nästa match:

VIK Hockey U18: Hudiksvalls HC, borta, 15 januari 19.30

Lindlöven J18: Malungs IF, hemma, 15 januari 19.15