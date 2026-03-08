Storseger för VIK Hockey U18 borta mot Malung

VIK Hockey U18 vann med 7–1 mot Malung

William Lindberg avgjorde för VIK Hockey U18

Andra förlusten i följd för Malung

VIK Hockey U18 hade en riktig målfest när man besegrade Malung borta i Malungs Ishall i U18 regional väst fortsättning vår herr. VIK Hockey U18 vann med hela 7–1 (2–1, 2–0, 3–0).

Malung–VIK Hockey U18 – mål för mål

Malung tog ledningen i början av första perioden genom Olle Rynger.

Därefter fixade VIK Hockey U18:s William Lindberg och Calle Larsson Bergqvist att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 6.04 i andra perioden slog William Lindberg till återigen framspelad av William Arvsäter och Colin Åkerlind och gjorde 1–3. Eric Pettersson gjorde dessutom 1–4 efter 16.27 på pass av Elias Bräck och Alfred Örnberg.

VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Alfred Örnberg, Eric Pettersson och Edvin Hammarsten.

VIK Hockey U18:s William Lindberg stod för tre poäng, varav två mål, Alfred Örnberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Eric Pettersson gjorde två mål och ett assist.

Resultaten i sista omgången innebär att Malung slutar på sjunde plats och VIK Hockey U18 på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann VIK Hockey med 2–1.

Malung–VIK Hockey U18 1–7 (1–2, 0–2, 0–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.51) Olle Rynger (Linus Pelsholen), 1–1 (10.39) Calle Larsson Bergqvist (William Lindberg, Noah Forsberg), 1–2 (19.41) William Lindberg (Colin Åkerlind).

Andra perioden: 1–3 (26.04) William Lindberg (William Arvsäter, Colin Åkerlind), 1–4 (36.27) Eric Pettersson (Elias Bräck, Alfred Örnberg).

Tredje perioden: 1–5 (43.29) Alfred Örnberg (Eric Pettersson, William Arvsäter), 1–6 (51.32) Edvin Hammarsten, 1–7 (57.28) Eric Pettersson (Alfred Örnberg, Edvin Hammarsten).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

VIK Hockey U18: 3-1-1