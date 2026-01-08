VIK Hockey U18 utklassade Kils AIK J18 på hemmaplan

VIK Hockey U18 vann med 11–0 mot Kils AIK J18

Eric Pettersson matchvinnare för VIK Hockey U18

Andra raka segern för VIK Hockey U18

VIK Hockey U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 11–0 (2–0, 2–0, 7–0).

VIK Hockey U18 tog därmed andra raka segern, efter 9–3 mot Valbo J18 i premiären.

Lindlöven J18 nästa för VIK Hockey U18

Eric Pettersson gav VIK Hockey U18 ledningen efter 14.20 framspelad av Alfred Örnberg och Oscar Kihlander. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 17.15 när Gustav Grundström fick träff med assist av Eric Pettersson och Oscar Kihlander.

Efter 1.57 i andra perioden slog Viggo Mallmin till på pass av Colin Åkerlind och Eric Pettersson och gjorde 3–0. Alfred Örnberg gjorde dessutom 4–0 efter 16.00 framspelad av Oscar Kihlander.

VIK Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Elias Bräck, som gjorde två mål, Alfred Örnberg, Charlie Winberg, Eric Pettersson, Sixten Söderkvist och Axel Pettersson.

VIK Hockey U18:s Oscar Kihlander hade fem assists, Alfred Örnberg stod för två mål och två assists och Eric Pettersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen 12 februari i Sannerudshallen.

I nästa match, söndag 11 januari möter VIK Hockey U18 Lindlöven J18 hemma i ABB Arena Nord 12.00 medan Kils AIK J18 spelar hemma mot Hudiksvall 16.30.

VIK Hockey U18–Kils AIK J18 11–0 (2–0, 2–0, 7–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (14.20) Eric Pettersson (Alfred Örnberg, Oscar Kihlander), 2–0 (17.15) Gustav Grundström (Eric Pettersson, Oscar Kihlander).

Andra perioden: 3–0 (21.57) Viggo Mallmin (Colin Åkerlind, Eric Pettersson), 4–0 (36.00) Alfred Örnberg (Oscar Kihlander).

Tredje perioden: 5–0 (44.06) Elias Bräck (Oscar Kihlander), 6–0 (45.52) Eric Pettersson (Gustav Grundström, Alfred Örnberg), 7–0 (48.36) Charlie Winberg (Emil Lindberg), 8–0 (53.55) Alfred Örnberg (William Arvsäter, Oscar Kihlander), 9–0 (56.12) Axel Pettersson (Colin Åkerlind, William Arvsäter), 10–0 (56.59) Sixten Söderkvist, 11–0 (57.42) Elias Bräck (Felix Frojdén).

Nästa match:

VIK Hockey U18: Lindlövens IF, hemma, 11 januari 12.00

Kils AIK J18: Hudiksvalls HC, hemma, 11 januari 16.30