Viggbyholm har fem raka segrar – vann mot Järna med 7–1

Viggbyholm vann med 7–1 mot Järna

Viggbyholms femte seger på de senaste sex matcherna

Theo Funck avgjorde för Viggbyholm

Viggbyholm är i bra form just nu. På torsdagen kom seger nummer fem i rad, efter 7–1 (1–0, 2–1, 4–0) borta mot Järna. Det innebär också att Järna har sex raka förluster i U18 allettan östra herr.

Viggbyholms huvudtränare Danne Nilsson tyckte så här om matchen:

– Tycker vi gör en okej bortamatch mot ett svårspelat Järna, vi kommer inte riktigt upp i normal nivå men supernöjd med att vi vinner och tar hem tre viktiga poäng.

Järna–Viggbyholm – mål för mål

Anton Roos Olsen gjorde 1–0 till Viggbyholm efter fyra minuters spel framspelad av Eric Ahlgren och Edgars Apinis. Viggbyholm gjorde 0–2 genom Theo Funck efter 14.20 i andra perioden och kom allt närmare segern.

Järna reducerade dock till 1–2 genom Filip Orre Swärdborn med 4.54 kvar att spela av perioden.

Viggbyholm utökade ledningen på nytt genom Pelle Danerlöv efter 16.48. Viggbyholm fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Gustaf Junefelt, som gjorde två mål, Anton Roos Olsen och Conrad Gutenberg.

Anton Roos Olsen gjorde två mål för Viggbyholm och spelade dessutom fram till två mål, Eric Ahlgren hade tre assists och Gustaf Junefelt stod för tre poäng, varav två mål.

För Viggbyholm gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Järna är på elfte plats.

Den 28 november tar lagen sig an varandra igen, då i Hägernäs Ishall.

Söndag 19 oktober spelar Järna borta mot Vallentuna 16.10 och Viggbyholm mot Väsby hemma 19.40 i Hägernäs Ishall.

Järna–Viggbyholm 1–7 (0–1, 1–2, 0–4)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (4.43) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Edgars Apinis).

Andra perioden: 0–2 (34.20) Theo Funck (Anton Roos Olsen, Emil Söderström), 1–2 (35.06) Filip Orre Swärdborn (Maliik Hellqvist Ekendahl, Isac Ljungcrantz), 1–3 (36.48) Pelle Danerlöv (Eric Ahlgren, Anton Roos Olsen).

Tredje perioden: 1–4 (49.22) Anton Roos Olsen (Theo Funck, Eric Ahlgren), 1–5 (50.04) Gustaf Junefelt (Elias Cacko, Edward Hall), 1–6 (57.38) Gustaf Junefelt (Conrad Gutenberg, Markus Skowronski), 1–7 (57.54) Conrad Gutenberg (Gustaf Junefelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 0-0-5

Viggbyholm: 5-0-0

Nästa match:

Järna: Vallentuna Hockey, borta, 19 oktober

Viggbyholm: Väsby IK HK, hemma, 19 oktober