Viggbyholm bröt tunga sviten – 6–2 mot Enköping

Viggbyholm vann med 6–2 mot Enköping

Anton Roos Olsen gjorde tre mål för Viggbyholm

Nionde raka nederlaget för Enköping

Det blev fyra förluster i rad i U18 regional öst fortsättning vår för Viggbyholm. Men på söndagen hemma mot Enköping kom trendbrottet. Matchen i Hägernäs Ishall slutade 6–2 (4–0, 0–0, 2–2).

Viggbyholm stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Andra perioden blev mållös.

Viggbyholm gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–0 till 6–0, målen av Eric Ahlgren och Oliver Zetterlund och punkterade matchen.

Oscar Walter och Hugo Skyttgård Holm reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Enköping. Viggbyholm tog därmed en säker seger.

Anton Roos Olsen gjorde tre mål för Viggbyholm och ett målgivande pass.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Viggbyholms IK vann de två första mötena. Enköpings SK HK vann senast lagen möttes.

På torsdag 5 mars 19.40 spelar Viggbyholm borta mot Tyresö Hanviken Hockey och Enköping hemma mot Sollentuna.

Viggbyholm–Enköping 6–2 (4–0, 0–0, 2–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.54) Adam Kubat, 2–0 (8.22) Anton Roos Olsen (Adam Kubat, Theo Funck), 3–0 (16.02) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Vincent Axelsson), 4–0 (19.07) Anton Roos Olsen (Gustaf Junefelt).

Tredje perioden: 5–0 (46.36) Eric Ahlgren (Gustaf Junefelt), 6–0 (48.09) Oliver Zetterlund (Theo Funck, Anton Roos Olsen), 6–1 (58.37) Oscar Walter (Svante Lilja, Anton Tolar), 6–2 (59.41) Hugo Skyttgård Holm (Gabriel Söderberg, Daniel Lindeberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 1-0-4

Enköping: 0-0-5

Nästa match:

Viggbyholm: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 5 mars 19.40

Enköping: Sollentuna HC, hemma, 5 mars 19.40