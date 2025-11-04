Victor Andersson låg bakom segern för Lund mot Trelleborg

Seger för Lund med 5–3 mot Trelleborg

Victor Andersson med tre mål för Lund

Malte Linton avgjorde för Lund

Ett hattrick stod Lunds Victor Andersson för i matchen mot Trelleborg i U20 division 1 E syd herr. Lund vann på bortaplan med 5–3 (1–0, 3–0, 1–3).

Victor Andersson med tre mål för Lund

Lund tog ledningen efter åtta minuter genom Victor Andersson framspelad av Sean Banegas och Wilgot Alenius. Lund startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Alvin Grant, Victor Andersson och Malte Linton. Trelleborg reducerade dock till både 1–4 och 2–4 genom Ville Bergström och Dennis Månsson i tredje perioden.

Efter 4.44 i tredje perioden ökade Lund på till 2–5 på nytt genom Victor Andersson.

Isac Westerlund reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Trelleborg. Lund tog därmed en stabil seger.

Victor Andersson gjorde tre mål för Lund. Theo Skarin hade tre assists för Trelleborg.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Trelleborg med 23–21 och Lund med 21–22 i målskillnad.

Lördag 8 november 14.00 spelar Trelleborg borta mot Lund. Lund möter Limhamn borta i Limhamns Ishall tisdag 4 november 19.00.

Trelleborg–Lund 3–5 (0–1, 0–3, 3–1)

U20 division 1 E syd herr, Söderslättshallen

Första perioden: 0–1 (8.25) Victor Andersson (Sean Banegas, Wilgot Alenius).

Andra perioden: 0–2 (21.53) Alvin Grant (Alexander Lindahl), 0–3 (22.54) Victor Andersson (Wilgot Alenius, Malte Linton), 0–4 (29.02) Malte Linton (Liam Lindeberg).

Tredje perioden: 1–4 (40.15) Ville Bergström (Theo Skarin, Isac Westerlund), 2–4 (42.18) Dennis Månsson (Theo Skarin, Albin Rosén), 2–5 (44.44) Victor Andersson (Sean Banegas, Anton Björklund), 3–5 (49.36) Isac Westerlund (Albin Rosén, Theo Skarin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 2-0-3

Lund: 2-1-2

Nästa match:

Trelleborg: Lund Giants HC, borta, 8 november

Lund: Limhamn HK, borta, 4 november