Vegas vände underläge till seger

Vegas vann med 4–2 mot Calgary

Vegas Jack Eichel tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Calgary

Vegas hade problem och låg under med 0–2 efter två perioder i matchen i NHL mot Calgary i Scotiabank Saddledome. Men laget vände underläge till seger, till slut blev det 4–2 (0–2, 1–0, 3–0) för bortalaget Vegas.

Jack Eichel gjorde två mål för Vegas

Calgary tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Efter elva minuter i andra perioden nätade Jack Eichel på pass av Mark Stone och reducerade åt Vegas. Vegas gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Hertls 2–4-mål kom med 7 sekunder kvar av matchen.

Calgary vann senast lagen möttes med 5–4 i Scotiabank Saddledome.

Torsdag 16 oktober 03.30 spelar Calgary borta mot Utah. Vegas möter Boston hemma i T-Mobile Arena fredag 17 oktober 04.00.

Calgary–Vegas 2–4 (2–0, 0–1, 0–3)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (7.30) Mikael Backlund (MacKenzie Weegar), 2–0 (12.10) Blake Coleman.

Andra perioden: (Mark Stone).

Tredje perioden: 2–2 (44.09) Kaedan Korczak (Tomas Hertl, Mitch Marner), 2–3 (46.38) Jack Eichel, 2–4 (59.53) Tomas Hertl (Mitch Marner, William Karlsson).

Nästa match:

Calgary: Utah Hockey Club, borta, 16 oktober

Vegas: Boston Bruins, hemma, 17 oktober