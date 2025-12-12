Vegas tog förlängningsseger mot Philadelphia

Vegas segrade – 3–2 efter förlängning

Vegas femte seger på de senaste sex matcherna

Mark Stone tvåmålsskytt för Vegas

Vegas väg till seger mot Philadelphia borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Vegas avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Mark Stone gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Vegas.

Segern var Vegas femte på de senaste sex matcherna.

Mark Stone med två mål för Vegas

Zach Whitecloud gav Vegas ledningen efter 6.07 assisterad av Ivan Barbasjev och Braeden Bowman.

Efter 16.11 kvitterade Philadelphia genom Trevor Zegras på pass av Travis Sanheim och Christian Dvorak.

Efter 13 minuter i andra perioden slog Mark Stone till på pass av Pavel Dorofejev och Jack Eichel och gav Vegas ledningen.

Philadelphias Noah Juulsen gjorde 2–2 efter 16.24 framspelad av Christian Dvorak och Carl Grundström.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Vegas blev Mark Stone som 2.47 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Den 20 januari tar lagen sig an varandra igen, då i T-Mobile Arena.

Philadelphia möter Carolina i nästa match hemma söndag 14 december 01.00. Vegas möter samma dag Columbus borta.

Philadelphia–Vegas 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Wells Fargo Center

Första perioden: 0–1 (6.07) Zach Whitecloud (Ivan Barbasjev, Braeden Bowman), 1–1 (16.11) Trevor Zegras (Travis Sanheim, Christian Dvorak).

Andra perioden: (Pavel Dorofejev, Jack Eichel), 2–2 (36.24) Noah Juulsen (Christian Dvorak, Carl Grundström).

Förlängning: 2–3 (62.47) Mark Stone.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Vegas: 4-1-0

Nästa match:

Philadelphia: Carolina Hurricanes, hemma, 14 december 01.00

Vegas: Columbus Blue Jackets, borta, 14 december 01.00