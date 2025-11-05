Vegas segrade i toppmötet – Ivan Barbasjev hjälte
Följ HockeySverige på
Google news
Vegas tog emot Detroit i onsdagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Vegas, som besegrade Detroit med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0).
Segermålet för Vegas stod Ivan Barbasjev för 13.45 in i andra perioden.
Tampa Bay nästa för Vegas
Vegas har två segrar och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad. Det här var Vegas tredje uddamålsseger den här säsongen.
Vegas ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Detroit är på andra plats.
Lagen möts på nytt i Little Caesars Arena den 5 mars.
Vegas tar sig an Tampa Bay i nästa match hemma fredag 7 november 04.00. Detroit möter NY Rangers hemma lördag 8 november 01.00.
Vegas–Detroit 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
NHL, T-Mobile Arena
Andra perioden: 1–0 (33.45) Ivan Barbasjev.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Vegas: 2-1-2
Detroit: 3-0-2
Nästa match:
Vegas: Tampa Bay Lightning, hemma, 7 november
Detroit: New York Rangers, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: