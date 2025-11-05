Vegas segrade i toppmötet – Ivan Barbasjev hjälte

Vegas-seger med 1–0 mot Detroit

Ivan Barbasjev matchvinnare för Vegas

Seger nummer 7 för Vegas

Vegas tog emot Detroit i onsdagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Vegas, som besegrade Detroit med 1–0 (0–0, 1–0, 0–0).

Segermålet för Vegas stod Ivan Barbasjev för 13.45 in i andra perioden.

Tampa Bay nästa för Vegas

Vegas har två segrar och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Detroit har tre vinster och två förluster och 14–13 i målskillnad. Det här var Vegas tredje uddamålsseger den här säsongen.

Vegas ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Detroit är på andra plats.

Lagen möts på nytt i Little Caesars Arena den 5 mars.

Vegas tar sig an Tampa Bay i nästa match hemma fredag 7 november 04.00. Detroit möter NY Rangers hemma lördag 8 november 01.00.

Vegas–Detroit 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 1–0 (33.45) Ivan Barbasjev.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Detroit: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Tampa Bay Lightning, hemma, 7 november

Detroit: New York Rangers, hemma, 8 november