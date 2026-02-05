Vegas upp i topp efter seger mot Vancouver

Vegas segrade – 5–2 mot Vancouver

Ivan Barbasjev matchvinnare för Vegas

Tredje förlusten i följd för Vancouver

Vegas är nu leder nu Pacific division efter seger, 5–2 (0–0, 3–2, 2–0), hemma mot Vancouver. Vegas leder divisionen två poäng före Edmonton. Edmonton har dessutom två matcher mer spelade. Vancouver ligger på åttonde plats i Pacific division.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Vegas.

Det betyder att Vegas äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fem förluster i rad.

Vegas–Vancouver – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Vegas var vassast i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

2.33 in i tredje perioden fick Pavel Dorofejev utdelning på pass av Mitch Marner och Reilly Smith och ökade ledningen. Efter 3.31 slog Alexander Holtz till framspelad av Keegan Kolesar och Jeremy Lauzon och ökade ledningen för Vegas.

Fredag 6 februari 04.00 spelar Vegas hemma mot Los Angeles. Vancouver möter Winnipeg hemma i Rogers Arena torsdag 26 februari 04.00.

Vegas–Vancouver 5–2 (0–0, 3–2, 2–0)

NHL, T-Mobile Arena

Andra perioden: 1–0 (25.09) Jack Eichel (Rasmus Andersson, Mark Stone), 2–0 (26.33) Cole Reinhardt (Braeden Bowman, Shea Theodore), 2–1 (27.10) Elias Pettersson (Liam Öhgren, Teddy Blugers), 3–1 (27.38) Ivan Barbasjev (Mark Stone, Jack Eichel), 3–2 (39.50) Pierre-Olivier Joseph (Conor Garland, Teddy Blugers).

Tredje perioden: 4–2 (42.33) Pavel Dorofejev (Mitch Marner, Reilly Smith), 5–2 (43.31) Alexander Holtz (Keegan Kolesar, Jeremy Lauzon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Vegas: Los Angeles Kings, hemma, 6 februari 04.00

Vancouver: Winnipeg Jets, hemma, 26 februari 04.00