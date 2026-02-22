Växjö vann på nytt – 5–2 mot Huddinge IK

Seger för Växjö med 5–2 mot Huddinge IK

Växjös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Växjös Kalle Broberg tvåmålsskytt

Det fortsätter gå bra för formstarka Växjö i U18 Nationell södra herr. På söndagen mötte laget Huddinge IK på bortaplan i Björkängshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Huddinge IK blev 5–2 (3–0, 1–1, 1–1).

Josef Krantz gjorde avgörande målet

Växjö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 7.33 i andra perioden nätade Kalle Broberg framspelad av Simon Sejc och gjorde 0–4. Huddinge IK:s Hugo Christersson gjorde 1–4 efter 19.43 på pass av Theodor Norström och Alexander Hellqvist.

Huddinge IK reducerade igen efter 10.32 i tredje perioden genom Vincent Juhlin framspelad av Theodor Norström och Emil Forslund. Kalle Broberg stod för målet när Växjö punkterade matchen med ett 2–5-mål med 33 sekunder kvar att spela assisterad av Vide Holmberg.

Växjös Vide Holmberg stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen senast möttes vann Växjö med 8–2.

Lördag 28 februari 14.00 spelar Huddinge IK borta mot HV 71. Växjö möter Rögle borta i Catena Arena torsdag 26 februari 18.00.

Huddinge IK–Växjö 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (1.39) Vide Holmberg (Milian Persson, Carl Sandahl), 0–2 (10.28) Carl Sandahl (Lucas Svensson, Vide Holmberg), 0–3 (15.46) Josef Krantz (Vincent Bengtsson).

Andra perioden: 0–4 (27.33) Kalle Broberg (Simon Sejc), 1–4 (39.43) Hugo Christersson (Theodor Norström, Alexander Hellqvist).

Tredje perioden: 2–4 (50.32) Vincent Juhlin (Theodor Norström, Emil Forslund), 2–5 (59.27) Kalle Broberg (Vide Holmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 2-1-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge IK: HV 71, borta, 28 februari 14.00

Växjö: Rögle BK, borta, 26 februari 18.00