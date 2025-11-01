Växjö vann mot LHC – trots tidigt underläge

Seger för Växjö med 5–3 mot LHC

Felix Robert matchvinnare för Växjö

Sjunde raka nederlaget för LHC

LHC var i ledningen med 2–0 i Vida Arena efter första perioden. Men Växjö vände och vann. Till slut blev det 5–3 (0–2, 1–1, 4–0) i matchen i SHL.

Växjö–LHC – mål för mål

LHC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Växjö reducerade dock till 1–2 genom Kalle Kratz efter 7.28 av perioden.

LHC gjorde 1–3 genom Jakub Vrana som gjorde sitt andra mål efter 14.32 i andra perioden. Växjö gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–3 till ledning med 5–3. 4–3-målet kom med bara 1.20 kvar att spela genom Felix Robert. Och med 37 sekunder kvar att spela kom också 5–3 genom Eemeli Suomi.

Växjö har tre segrar och två förluster och 13–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan LHC har fem förluster och 8–23 i målskillnad.

Växjö stannar därmed på femte plats och LHC sist, på 14:e plats, i tabellen.

Växjö möter HV 71 i nästa match borta torsdag 13 november 19.00. LHC möter samma dag Leksand hemma.

Växjö–LHC 5–3 (0–2, 1–1, 4–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (10.16) Jakub Vrana (David Bernhardt, Nicholas Shore), 0–2 (16.29) Markus Ljungh (David Bernhardt, Rasmus Rissanen).

Andra perioden: 1–2 (27.28) Kalle Kratz (Ville Svensson, Zachary Giuttari), 1–3 (34.32) Jakub Vrana (Nicholas Shore).

Tredje perioden: 2–3 (42.48) Dylan Mclaughlin (Felix Robert, Joel Persson), 3–3 (53.44) Dennis Rasmussen (Brogan Rafferty, Joel Persson), 4–3 (58.40) Felix Robert (Sebastian Strandberg), 5–3 (59.23) Eemeli Suomi (Ludvig Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

LHC: 0-0-5

Nästa match:

Växjö: HV 71, borta, 13 november

LHC: Leksands IF, hemma, 13 november