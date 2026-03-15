Växjö vände underläge till seger

Växjö vann med 7–4 mot Örebro Hockey U18

Växjös åttonde seger på de senaste tio matcherna

Simon Sejc matchvinnare för Växjö

Växjö hade problem och låg under med 2–4 efter två perioder i matchen i U18 Nationell södra herr mot Örebro Hockey U18 i Växjö Ishall. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 7–4 för hemmalaget Växjö.

Segern var Växjös åttonde på de senaste tio matcherna.

Växjö–Örebro Hockey U18 – mål för mål

Örebro Hockey U18 tog ledningen i början av första perioden genom Milo Spelkvist.

Milo Helte och Theodor Johansson gjorde att Växjö vände till underläget till ledning med 2–1.

Örebro Hockey U18 kvitterade till 2–2 genom Filip Wahlén.

Örebro Hockey U18 gjorde också 2–3 efter 5.19 i andra perioden när Filip Wahlén hittade rätt återigen på pass av Lexus Zahn. Milo Spelkvist gjorde dessutom 2–4 efter 18.01 framspelad av Olle Törnqvist och Lucas Roynezon.

Växjö dominerade i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 7–4.

Vincent Bengtsson gjorde två mål för Växjö och spelade dessutom fram till tre mål, Simon Sejc stod för två mål och två assists och Yelverton Lindberg Steén hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro Hockey med 1–0.

Växjö–Örebro Hockey U18 7–4 (2–2, 0–2, 5–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (3.21) Milo Spelkvist (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen), 1–1 (10.36) Theodor Johansson (Vincent Bengtsson, Simon Sejc), 2–1 (13.03) Milo Helte (Vincent Bengtsson, Yelverton Lindberg Steén), 2–2 (17.03) Filip Wahlén (Carl Gustafsson, William Olofsson).

Andra perioden: 2–3 (25.19) Filip Wahlén (Lexus Zahn), 2–4 (38.01) Milo Spelkvist (Olle Törnqvist, Lucas Roynezon).

Tredje perioden: 3–4 (45.09) Vincent Bengtsson, 4–4 (45.31) Simon Sejc (Yelverton Lindberg Steén), 5–4 (51.02) Simon Sejc (Yelverton Lindberg Steén), 6–4 (52.05) Theodor Johansson (Simon Sejc, Vincent Bengtsson), 7–4 (59.19) Vincent Bengtsson (Vide Holmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Örebro Hockey U18: 2-1-2