Växjö tog förlängningsseger mot Rögle

Växjö vann med 4–3 efter förlängning

Joel Persson avgjorde för Växjö

Tre raka mål av Växjö

Växjö tog en stark seger mot Rögle borta i SHL. I förlängningen kunde Växjö avgöra till 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte 33 sekunder in i förlängningen blev Joel Persson som satte det avgörande målet.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Växjö.

Frölunda nästa för Växjö

Växjö tog ledningen i början av första perioden genom Brogan Rafferty.

Dennis Everberg och Josh Dickinson såg till att Rögle vände till ledning med 2–1.

Efter 13.20 i andra perioden slog Isac Solberg till och gjorde 3–1. Växjös Dennis Rasmussen gjorde 3–2 efter 17.58 framspelad av Joel Persson och Lucas Elvenes.

8.03 in i tredje perioden satte Reid Gardiner pucken framspelad av Dennis Rasmussen och Brogan Rafferty och kvitterade.

Stor matchhjälte för Växjö blev Joel Persson som 33 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Växjös Dennis Rasmussen stod för fyra poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Rögle med 17–9 och Växjö med 14–13 i målskillnad.

Torsdag 19 februari 19.00 spelar Rögle hemma mot HV 71. Växjö möter Frölunda borta i Scandinavium tisdag 10 februari 19.00.

Rögle–Växjö 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (3.55) Brogan Rafferty (Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes), 1–1 (10.33) Josh Dickinson (Leon Bristedt, Karson Kuhlman), 2–1 (16.32) Dennis Everberg.

Andra perioden: 3–1 (33.20) Isac Solberg, 3–2 (37.58) Dennis Rasmussen (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Tredje perioden: 3–3 (48.03) Reid Gardiner (Dennis Rasmussen, Brogan Rafferty).

Förlängning: 3–4 (60.33) Joel Persson (Dennis Rasmussen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 3-1-1

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: HV 71, hemma, 19 februari 19.00

Växjö: Frölunda HC, borta, 10 februari 19.00