Växjö slog Frölunda i måljämn match i Vida Arena

Seger för Växjö med 3–2 mot Frölunda

Olle Ågren tvåmålsskytt för Växjö

Carl Sandahl avgjorde för Växjö

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Växjö hemma mot Frölunda i U18 regional syd topp 6 herr på söndagen. Carl Sandahl stod för Växjös avgörande mål 17.13 in i tredje perioden. Matchen slutade 3–2 (1–0, 1–1, 1–1).

Växjös Olle Ågren tvåmålsskytt

Olle Ågren gjorde 1–0 till Växjö efter bara 3.07 assisterad av William Landström. Frölunda kvitterade till 1–1 genom Noa Pettersen i andra perioden.

Efter 14.12 gjorde Växjö 2–1 genom Olle Ågren som gjorde sitt andra mål. Frölunda kvitterade till 2–2 genom Knut Stenberg i tredje perioden.

Växjö kunde dock avgöra till 3–2 med 2.47 kvar av matchen genom Carl Sandahl.

Frölunda vann senast lagen möttes med 5–2 i Växjö Ishall.

Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Frölundaborg.

Växjö tar sig an HV 71 i nästa match borta tisdag 11 november 19.00. Frölunda möter Linköping hemma torsdag 13 november 19.00.

Växjö–Frölunda 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (3.07) Olle Ågren (William Landström).

Andra perioden: 1–1 (30.14) Noa Pettersen (Charlie Kalldin), 2–1 (34.12) Olle Ågren (Ola Palme, William Landström).

Tredje perioden: 2–2 (52.46) Knut Stenberg (Charlie Kalldin, Axel Järnstedt), 3–2 (57.13) Carl Sandahl (Ola Palme).

Nästa match:

Växjö: HV 71, borta, 11 november

Frölunda: Linköping HC, hemma, 13 november