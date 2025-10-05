Växjö segrade i toppmötet – Vincent Bengtsson hjälte

Växjö vann med 5–2 mot Linköping

Växjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vincent Bengtsson matchvinnare för Växjö

Linköping tog emot Växjö i söndagens toppmöte i U18 regional syd herr. Och det slutade med seger för bortalaget Växjö, som besegrade Linköping med 5–2 (3–0, 0–2, 2–0).

Med fyra omgångar kvar är Linköping på sjätte plats i tabellen, och Växjö är på andra plats.

Segern var Växjös sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Linköping–Växjö – mål för mål

Växjö stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Linköping reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Eric Sevallius och Lucas Toumeh i andra perioden. I tredje perioden gjorde Växjö 2–4 efter 0.57 genom Vincent Bengtsson framspelad av Josef Krantz och Milo Helte. Och med bara 10 sekunder kvar satte Milo Helte 2–5.

Milo Helte gjorde två mål för Växjö och två assist.

Linköping var tvåa i tabellen för 15 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Torsdag 9 oktober 19.00 möter Linköping Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena medan Växjö spelar hemma mot HV 71.

Linköping–Växjö 2–5 (0–3, 2–0, 0–2)

U18 regional syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (3.36) Simon Sejc (Kalle Broberg, Wilmer Bergström), 0–2 (5.13) Milo Helte (Ricky Helte, Yelverton Lindberg Steén), 0–3 (14.56) Vincent Bengtsson (Yelverton Lindberg Steén, Milo Helte).

Andra perioden: 1–3 (29.28) Eric Sevallius (Victor Blårand, Edwin Lundqvist), 2–3 (30.56) Lucas Toumeh (Ture Holmér, Ebbe Johansson).

Tredje perioden: 2–4 (40.57) Vincent Bengtsson (Josef Krantz, Milo Helte), 2–5 (59.50) Milo Helte.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-0-2

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Linköping: IF Troja-Ljungby, borta, 9 oktober

Växjö: HV 71, hemma, 9 oktober