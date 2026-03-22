Växjö säkrade segern mot HV 71 i tredje matchen

Segern på hemmaplan med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) gör att Växjö har vunnit matchserien mot HV 71 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Växjö vann serien med 2-1.

Olle Karlsson gjorde 1–0 till Växjö efter 13 minuters spel framspelad av Max Isaksson och Olle Ågren. HV 71 kvitterade till 1–1 efter 19.49 när Alfred Nordén hittade rätt.

Efter 14.58 i andra perioden nätade Olle Karlsson på nytt framspelad av Olle Ågren och gav Växjö ledningen.

4.33 in i tredje perioden slog Emil Strålberg till på pass av Fabian Merkle Rohdin och kvitterade. 13.00 in i perioden fick Olle Ågren utdelning och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Växjös Olle Ågren stod för ett mål och två assists.

Växjö är nu klart för kvartsfinal.

Växjö–HV 71 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (13.07) Olle Karlsson (Max Isaksson, Olle Ågren), 1–1 (19.49) Alfred Nordén.

Andra perioden: 2–1 (34.58) Olle Karlsson (Olle Ågren).

Tredje perioden: 2–2 (44.33) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin), 3–2 (53.00) Olle Ågren.

Slutresultat i serien: Växjö–HV 71 2–1