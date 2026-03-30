Växjö med seger i matchserien mot Brynäs

Växjö har nu greppet om serien mot Brynäs i SM-kvartsfinalen, efter seger borta med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1). Därmed leder Växjö matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Brogan Rafferty blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 17.15 in i tredje perioden.

Växjö tog ledningen efter 15 minuters spel genom Dylan Mclaughlin efter förarbete av Leo Sahlin Wallenius och Lucas Elvenes. Brynäs kvitterade när Johan Larsson slog till på passning från Jakob Silfverberg och Johannes Kinnvall efter 19.12.

Efter 4.03 i andra perioden slog Eemeli Suomi till på pass av Leo Sahlin Wallenius och Brogan Rafferty och gav Växjö ledningen.

8.49 in i tredje perioden satte Jakob Silfverberg pucken framspelad av Anton Rödin och Nicklas Bäckström och kvitterade. 17.15 in i perioden slog Brogan Rafferty till framspelad av Joel Persson och Lucas Elvenes och avgjorde matchen.

Nästa match spelas på onsdag 19.00 i Vida Arena.

Brynäs–Växjö 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

SM-kvartsfinalen, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (15.18) Dylan Mclaughlin (Leo Sahlin Wallenius, Lucas Elvenes), 1–1 (19.12) Johan Larsson (Jakob Silfverberg, Johannes Kinnvall).

Andra perioden: 1–2 (24.03) Eemeli Suomi (Leo Sahlin Wallenius, Brogan Rafferty).

Tredje perioden: 2–2 (48.49) Jakob Silfverberg (Anton Rödin, Nicklas Bäckström), 2–3 (57.15) Brogan Rafferty (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Ställning i serien: Brynäs–Växjö 1–3

Nästa match:

1 april, 19.00, Växjö–Brynäs, i Vida Arena