Växjö kvitterade matchserien mot HV 71

Växjö vann på hemmaplan med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) mot HV 71 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Växjö–HV 71 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

6.45 in i andra perioden spräckte Växjö nollan genom Vide Holmberg. Efter 17.59 i andra perioden slog Oskar Mivell till på pass av Tobias Krestan och Sam Tillström och kvitterade för HV 71.

13.16 in i tredje perioden slog Vincent Bengtsson till och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen på söndag 14.00.

Andra perioden: 1–0 (26.45) Vide Holmberg, 1–1 (37.59) Oskar Mivell (Tobias Krestan, Sam Tillström).

Tredje perioden: 2–1 (53.16) Vincent Bengtsson.

Ställning i serien: Växjö–HV 71 1–1

