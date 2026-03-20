Växjö kvitterade matchserien mot HV 71
- Växjö vann med 2–1 mot HV 71
- Vincent Bengtsson matchvinnare för Växjö
- Oskar Mivell nätade för HV 71
Växjö vann på hemmaplan med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0) mot HV 71 i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.
Växjö–HV 71 – mål för mål
Första perioden blev mållös.
6.45 in i andra perioden spräckte Växjö nollan genom Vide Holmberg. Efter 17.59 i andra perioden slog Oskar Mivell till på pass av Tobias Krestan och Sam Tillström och kvitterade för HV 71.
13.16 in i tredje perioden slog Vincent Bengtsson till och avgjorde matchen. 2–1-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen på söndag 14.00.
Växjö–HV 71 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)
Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet
Andra perioden: 1–0 (26.45) Vide Holmberg, 1–1 (37.59) Oskar Mivell (Tobias Krestan, Sam Tillström).
Tredje perioden: 2–1 (53.16) Vincent Bengtsson.
Ställning i serien: Växjö–HV 71 1–1
Nästa match:
22 mars, 14.00, Växjö–HV 71
