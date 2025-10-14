Västervik ny serieledare efter seger mot Nässjö

Västervik vann med 1–0 mot Nässjö

Västerviks sjätte seger på de senaste sex matcherna

Albin Engström matchvinnare för Västervik

Västervik slog Nässjö borta med 1–0 (1–0, 0–0, 0–0) och är ny serieledare i U20 division 1 C syd herr efter sex spelade matcher, tre poäng före Vita Hästen. Nässjö ligger på fjärde plats i tabellen.

Västerviks tränare Gabriel Remelin:

– Vi gör inte säsongens bästa match idag men skönt att vi ändå kan reda ut det och åka hem med tre poäng. Så nu börjar uppladdningen och förberedelserna mot lördagens match mot Hästen.

Albin Engström blev matchhjälte 16.23 in i första perioden med sitt avgörande 1–0-mål.

Därmed har Västervik vunnit sex matcher i rad i U20 division 1 C syd herr.

Nässjö–Västervik – mål för mål

Nässjö har två vinster och tre förluster och 20–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Nässjös andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen möts igen 18 november i LF Arena.

Lördag 18 oktober möter Nässjö Tranås borta 15.10 och Västervik möter Vita Hästen J20 hemma 12.00.

Nässjö–Västervik 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

U20 division 1 C syd herr, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (16.23) Albin Engström (Arvid Wahlqvist, Isak Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 2-1-2

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Nässjö: Tranås AIF, borta, 18 oktober

Västervik: HC Vita Hästen, hemma, 18 oktober