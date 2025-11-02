Västervik starkast i straffläggningen – vann hemma mot Dalen

Västervik segrade – 3–2 efter straffar

Isac Österström matchvinnare för Västervik

Sjunde raka förlusten för Dalen

Det var jämnt hela vägen när Västervik mötte Dalen hemma i U18 division 1 syd B herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Västervik var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Isac Österström blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– Matchen i sig var sådär, kändes som vi verkligen hade tagit höstlov! Vi leder med 2–0 inför tredje perioden och pratar om att spela med hög tre, spela enkelt bakifrån men vi gör tvärtom mot vad vi har sagt. Sen får vi med oss två pinnar och det får vi vara nöjda med efter vinst på straffar, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson efter matchen.

Gisla/Nittorp nästa för Västervik

Anthon Lovenhill gjorde 1–0 till Västervik efter 4.55 framspelad av Axel Coutts och Albin Westerlund. Efter 7.59 i andra perioden nätade Rasmus Thörnwall och gjorde 2–0. Dalen reducerade och kvitterade till 2–2 genom Colin Blomberg och Simon Blom med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.12 kvar att spela. I straffläggningen var det Västervik som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Isac Österström för.

Västervik har två segrar och tre förluster och 12–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dalen har fem förluster och 12–32 i målskillnad. Det här var Västerviks andra uddamålsseger den här säsongen.

Resultatet innebär att Västervik ligger kvar på sjätte plats och Dalen sist, på åttonde plats i tabellen.

Den 7 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Smedjehov.

I nästa match, söndag 9 november möter Västervik Gisla/Nittorp borta i Gislerinken 12.45 medan Dalen spelar hemma mot Nässjö 14.00.

Västervik–Dalen 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (4.55) Anthon Lovenhill (Axel Coutts, Albin Westerlund).

Andra perioden: 2–0 (27.59) Rasmus Thörnwall.

Tredje perioden: 2–1 (47.31) Colin Blomberg (Tim Carlström Kaya), 2–2 (58.48) Simon Blom (Tim Carlström Kaya, Alx Fredsson).

Straffar: 3–2 (65.00) Isac Österström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 2-1-2

Dalen: 0-1-4

Nästa match:

Västervik: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 9 november

Dalen: Nässjö HC, hemma, 9 november