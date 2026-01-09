Västervik bröt förlustsviten – vann mot Tyringe

Västervik-seger med 6–1 mot Tyringe

Jack Sirkka med två mål för Västervik

Carl-Henrik Edwardsson matchvinnare för Västervik

Efter fem förluster i rad för Västervik i hockeyettan södra kom en ljusning. Borta mot Tyringe kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Tyrs Hov Sportcentra slutade 1–6 (0–1, 0–5, 1–0).

Västerviks Jack Sirkka tvåmålsskytt

Jack Sirkka gjorde 1–0 till Västervik efter 17.12 efter förarbete från Lukas Flygt.

Även i andra perioden var Västervik starkast och gick från 0–1 till 0–6 genom mål av Carl-Henrik Edwardsson, Alfons Åhman, Hampus Pettersson, Jack Sirkka och Jacob Tenemyr.

9.33 in i tredje perioden nätade Tyringes Sam Jakobsson på pass av Erik Burwall och Samuel Hansen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tyringe.

Resultatet innebär att Tyringe ligger kvar på 16:e plats och Västervik på 17:e plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tyringe med 4–1.

På söndag 11 januari 16.00 spelar Tyringe hemma mot Mariestad och Västervik borta mot Grästorps IK.

Tyringe–Västervik 1–6 (0–1, 0–5, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (17.12) Jack Sirkka (Lukas Flygt).

Andra perioden: 0–2 (23.09) Carl-Henrik Edwardsson (Philip Fankl, Hampus Pettersson), 0–3 (28.37) Alfons Åhman (Emil Torvfelt, Edvin Stavlind), 0–4 (35.53) Hampus Pettersson (Loke Södergren, Jacob Tenemyr), 0–5 (36.43) Jack Sirkka, 0–6 (39.10) Jacob Tenemyr (Loke Södergren, Liam Svensson).

Tredje perioden: 1–6 (49.33) Sam Jakobsson (Erik Burwall, Samuel Hansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 1-0-4

Västervik: 1-1-3

Nästa match:

Tyringe: Mariestad BoIS HC, hemma, 11 januari 16.00

Västervik: Grästorps IK, borta, 11 januari 16.00