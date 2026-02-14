Västervik avgjorde i tredje perioden – vann mot Kållered

Västervik segrade – 4–2 mot Kållered

Västerviks sjätte seger på de senaste sju matcherna

Axel Josefsson avgjorde för Västervik

Västervik vann matchen borta mot Kållered i U20 juniorettan syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Västervik drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–2, 1–0, 0–2).

I och med detta har Västervik hela sex raka segrar i U20 juniorettan syd herr.

Kållered–Västervik – mål för mål

Kållered tog ledningen i första perioden genom Vladyslav Svirchevskyi.

Sebastian Axelsson och Filip Westerberg såg till att Västervik vände till ledning med 1–2.

Efter 6.52 i andra perioden slog Isak De Vrij till framspelad av Vladyslav Svirchevskyi och Orlando Soergel och kvitterade för Kållered.

15.02 in i tredje perioden fick Axel Josefsson utdelning på pass av Hannes Andersson och Albin Engström och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.23 kvar att spela genom Elias Werner på pass av Arvid Wahlqvist och Theo Månsson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Med två omgångar kvar är Kållered sist i serien medan Västervik är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Västervik med 7–1.

I nästa match möter Kållered Mörrums GoIS U20 borta och Västervik möter Vita Hästen J20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 17 februari 19.00.

Kållered–Västervik 2–4 (1–2, 1–0, 0–2)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (7.13) Vladyslav Svirchevskyi (Orlando Soergel), 1–1 (19.31) Sebastian Axelsson (Albin Engström, Filip Westerberg), 1–2 (19.55) Filip Westerberg (Hannes Andersson, Elvirton Norling).

Andra perioden: 2–2 (26.52) Isak De Vrij (Vladyslav Svirchevskyi, Orlando Soergel).

Tredje perioden: 2–3 (55.02) Axel Josefsson (Hannes Andersson, Albin Engström), 2–4 (58.37) Elias Werner (Arvid Wahlqvist, Theo Månsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 2-0-3

Västervik: 5-0-0

Nästa match:

Kållered: Mörrums GoIS IK, borta, 17 februari 19.00

Västervik: HC Vita Hästen, hemma, 17 februari 19.00