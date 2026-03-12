Västerås sköna start – vann mot Troja-Ljungby

Västerås vann med 6–2 mot Troja-Ljungby

Carl Jakobsson avgjorde för Västerås

Fem raka mål av Västerås

Västerås har tagit greppet mot Troja-Ljungby, efter seger med 6–2 (1–2, 2–0, 3–0) i första matchen på hemmaplan i HockeyAllsvenskan Play Out.

Troja-Ljungby nästa för Västerås

Västerås tog ledningen i början av första perioden genom Jimmie Jansson.

Albin Nilsson och Fabian Hellström gjorde att Troja-Ljungby vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 6.43 i andra perioden nätade Kim Rosdahl på pass av Olle Norberg och Oskar Kvist och kvitterade för Västerås. Carl Jakobsson gjorde dessutom 3–2 efter 17.30 framspelad av Jimmie Jansson.

Även i tredje perioden var Västerås starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Konstantin Komarek, Oskar Kvist och Patrick Guay och avgjorde matchen.

Västerås Veikko Loimaranta hade tre assists.

Lagen möts igen på lördag 18.30 i ABB Arena Nord.

Västerås–Troja-Ljungby 6–2 (1–2, 2–0, 3–0)

HockeyAllsvenskan Play Out, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (1.19) Jimmie Jansson (Veikko Loimaranta, Oscar Birgersson), 1–1 (6.22) Fabian Hellström (Linus Skager, Tom Hedberg), 1–2 (16.49) Albin Nilsson (Linus Skager, Fabian Hellström).

Andra perioden: 2–2 (26.43) Kim Rosdahl (Olle Norberg, Oskar Kvist), 3–2 (37.30) Carl Jakobsson (Jimmie Jansson).

Tredje perioden: 4–2 (41.10) Konstantin Komarek (Oscar Lawner, Carl Jakobsson), 5–2 (49.44) Oskar Kvist (Patrick Guay, Veikko Loimaranta), 6–2 (57.21) Patrick Guay (Veikko Loimaranta, Olle Norberg).

Ställning i serien: Västerås–Troja-Ljungby 1–0

Nästa match:

14 mars, 18.30, Västerås–Troja-Ljungby, i ABB Arena Nord