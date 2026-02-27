Vassast i straffläggningen – SK Lejon U18 vann mot Clemensnäs U18

SK Lejon U18-seger med 4–3 efter straffar

Conrad Hedblad med två mål för SK Lejon U18

Max Lundström avgjorde för SK Lejon U18

Det var jämnt hela vägen när Clemensnäs U18 mötte SK Lejon U18 hemma i U18 regional norr fortsättning vår herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–2, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Max Lundström för.

I och med detta har Clemensnäs U18 fyra förluster i rad.

Conrad Hedblad tvåmålsskytt för SK Lejon U18

Clemensnäs U18 tog ledningen i första perioden genom Max Hofverberg.

Conrad Hedblad och Ville Parpala låg sen bakom vändningen till 1–2 för SK Lejon U18.

Clemensnäs U18 kvitterade till 2–2 genom Tim Strandberg.

Clemensnäs U18 gjorde också 3–2 efter 13.33 i andra perioden när Max Hofverberg hittade rätt på nytt på straff.

10.04 in i tredje perioden satte Conrad Hedblad pucken återigen på pass av Max Lundström och Filip Forsell och kvitterade.

SK Lejon U18 vann straffläggningen efter att Max Lundström satt den avgörande straffen.

För SK Lejon U18 gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Clemensnäs U18 är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Lejon med 5–4.

I nästa omgång har Clemensnäs U18 Sunderby SK U18 hemma i Kopparhallen, söndag 1 mars 13.45. SK Lejon U18 spelar hemma mot Sundsvall Hockey U18 lördag 7 mars 14.00.

Clemensnäs U18–SK Lejon U18 3–4 (2–2, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (6.00) Max Hofverberg (Max Rönnberg), 1–1 (12.27) Ville Parpala (Kevin Hollström, Conrad Nilzon), 1–2 (15.03) Conrad Hedblad (Filip Forsell, Eddie Furtenback), 2–2 (18.23) Tim Strandberg (Filip Lööf, Melwin Jalstrand).

Andra perioden: 3–2 (33.33) Max Hofverberg.

Tredje perioden: 3–3 (50.04) Conrad Hedblad (Max Lundström, Filip Forsell).

Straffar: 3–4 (65.00) Max Lundström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 1-1-3

SK Lejon U18: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs U18: Sunderby SK, hemma, 1 mars 13.45

SK Lejon U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 7 mars 14.00