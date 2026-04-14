Vassast i straffläggningen – Philadelphia vann mot Carolina

Philadelphia segrade – 3–2 efter straffar

Philadelphias femte seger på de senaste sex matcherna

Tyson Foerster avgjorde för Philadelphia

Det var jämnt hela vägen när Philadelphia mötte Carolina hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0). Tyson Foerster blev hjälte i straffläggningen.

Philadelphia hade åtta raka förluster mot Carolina inför tisdagens match.

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna.

Bradly Nadeau gav Carolina ledningen efter 8.41 på passning från Nikolaj Ehlers och Sean Walker. Laget ökade ledningen till 0–2 efter 15.30 när Nikolaj Ehlers fick träff efter pass från Logan Stankoven och Jackson Blake.

Efter 7.57 i andra perioden slog Matvej Mitjkov till framspelad av Denver Barkey och Noah Cates och reducerade åt Philadelphia. Trevor Zegras gjorde dessutom 2–2 efter 10.30 på pass av Porter Martone och Tyson Foerster.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Philadelphias Tyson Foerster blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Carolina Hurricanes vunnit.

Philadelphia möter Montreal i nästa match hemma onsdag 15 april 01.00. Carolina möter samma dag NY Islanders borta.

Philadelphia–Carolina 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (8.41) Bradly Nadeau (Nikolaj Ehlers, Sean Walker), 0–2 (15.30) Nikolaj Ehlers (Logan Stankoven, Jackson Blake).

Andra perioden: 1–2 (27.57) Matvej Mitjkov (Denver Barkey, Noah Cates), 2–2 (30.30) Trevor Zegras (Porter Martone, Tyson Foerster).

Straffar: 3–2 (65.00) Tyson Foerster.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Carolina: 3-1-1

Nästa match:

Philadelphia: Montreal Canadiens, hemma, 15 april 01.00

Carolina: New York Islanders, borta, 15 april 01.00