Väsby vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Boo

Väsby-seger med 5–3 mot Boo

Isac Moberg tvåmålsskytt för Väsby

Leon Ekman matchvinnare för Väsby

Det blev seger för Väsby hemma mot Boo i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Väsby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (2–2, 1–1, 2–0).

Isac Moberg tvåmålsskytt för Väsby

Väsby tog ledningen i början av första perioden genom Isac Moberg.

Boo kvitterade till 1–1 genom Max Stavin efter 6.19.

Väsby gjorde 2–1 genom Isac Moberg som gjorde sitt andra mål efter 8.02 i matchen.

Boo gjorde 2–2 genom Gustav Ragnerstam med 4.46 kvar att spela. Efter 9.48 i andra perioden gjorde Väsby 3–2 genom Julian Johansson.

Boo gjorde 3–3 genom Max Stavin efter 14.14 av perioden. I tredje perioden gjorde Väsby 4–3 efter 10.44 genom Leon Ekman framspelad av Adam Mauritzon och Philip Israelsson. Och med bara 33 sekunder kvar satte Philip Israelsson avgörande 5–3 på pass av Leon Ekman.

Leon Ekman gjorde ett mål för Väsby och spelade dessutom fram till två mål.

Väsby har tre segrar och två förluster och 18–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boo har två vinster och tre förluster och 11–12 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Väsby ligger på åttonde plats medan Boo har sjätteplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Björknäs Ishall.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Väsby Viggbyholm borta i Hägernäs Ishall 19.40 medan Boo spelar hemma mot Värmdö 16.30.

Väsby–Boo 5–3 (2–2, 1–1, 2–0)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (4.05) Isac Moberg (Sebastian Strand, Leon Ekman), 1–1 (6.19) Max Stavin (Emil Eriksson, Vincent Andersson), 2–1 (8.02) Isac Moberg (Loui Paulsson), 2–2 (15.14) Gustav Ragnerstam.

Andra perioden: 3–2 (29.48) Julian Johansson (Adam Kubat), 3–3 (34.14) Max Stavin (Nils Albertsson).

Tredje perioden: 4–3 (50.44) Leon Ekman (Adam Mauritzon, Philip Israelsson), 5–3 (59.27) Philip Israelsson (Leon Ekman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Boo: 2-0-3

Nästa match:

Väsby: Viggbyholms IK, borta, 19 oktober

Boo: Värmdö HC, hemma, 19 oktober