Värnamo vann mot Lenhovda efter Axel Lageskogs två mål

Det blev Värnamo som gick segrande ur mötet med Lenhovda i U20 division 1 D syd herr på hemmaplan, med 5–1 (2–1, 2–0, 1–0).

Värnamo tog ledningen i början av första perioden genom Axel Lageskog.

Lenhovda kvitterade till 1–1 genom André Gillsjö efter 14.21.

Värnamo tog ledningen på nytt genom Noel Wärnelöv efter 15.54 i matchen.

Efter 9.44 i andra perioden slog Adam Green till på pass av Leo Fransson och Emil Hansson och gjorde 3–1.

Axel Lageskog gjorde dessutom 4–1 efter 16.28.

5.57 in i tredje perioden fick Lukas Arvidsson utdelning på pass av Leo Fransson och Noel Wärnelöv och ökade ledningen.

Med en omgång kvar är Värnamo på sjunde plats i tabellen medan Lenhovda är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Värnamo GIK med 11–2.

Lördag 22 november möter Värnamo Alvesta hemma 12.40 och Lenhovda möter Gislaved borta 14.00.

Värnamo–Lenhovda 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 1–0 (0.29) Axel Lageskog (Maximus Klaar), 1–1 (14.21) André Gillsjö, 2–1 (15.54) Noel Wärnelöv.

Andra perioden: 3–1 (29.44) Adam Green (Leo Fransson, Emil Hansson), 4–1 (36.28) Axel Lageskog.

Tredje perioden: 5–1 (45.57) Lukas Arvidsson (Leo Fransson, Noel Wärnelöv).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 3-0-2

Lenhovda: 0-0-5

Nästa match:

Värnamo: Alvesta SK, hemma, 22 november

Lenhovda: Gislaveds SK, borta, 22 november