Värmdö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Boo

  • Seger för Värmdö med 4–2 mot Boo

  • Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna

  • David Svedlund avgjorde för Värmdö

Det blev seger för Värmdö hemma mot Boo i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Värmdö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–2, 1–0, 2–0).

Värmdö–Boo – mål för mål

Boo startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Milton Zetterlund och Arsenijs Zaicevs innan Värmdö svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Asplund.

Efter 18.55 i andra perioden slog Elias Fält till på pass av Victor Svedlund och kvitterade för Värmdö.

David Svedlund gav Värmdö ledningen efter 3.54 in i tredje perioden assisterad av Alexander Borgström och William Lindahl.

Alexander Borgström stod för målet när Värmdö punkterade matchen med ett 4–2-mål med 18 sekunder kvar att spela. Borgström fullbordade därmed Värmdös vändning.

Med fyra omgångar kvar är Värmdö i serieledning medan Boo är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Boo HC med 5–3.

Värmdö tar sig an Viggbyholm i nästa match borta fredag 5 december 19.40. Boo möter IK Göta hemma torsdag 4 december 19.45.

Värmdö–Boo 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (11.55) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs), 0–2 (16.45) Arsenijs Zaicevs (Erik Lindefors), 1–2 (18.15) Lucas Asplund (Alexander Nevala Karlman).

Andra perioden: 2–2 (38.55) Elias Fält (Victor Svedlund).

Tredje perioden: 3–2 (43.54) David Svedlund (Alexander Borgström, William Lindahl), 4–2 (59.42) Alexander Borgström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Boo: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö: Viggbyholms IK, borta, 5 december

Boo: IK Göta, hemma, 4 december

