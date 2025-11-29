Värmdö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Boo
- Seger för Värmdö med 4–2 mot Boo
- Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna
- David Svedlund avgjorde för Värmdö
Det blev seger för Värmdö hemma mot Boo i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Värmdö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–2, 1–0, 2–0).
Värmdö–Boo – mål för mål
Boo startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Milton Zetterlund och Arsenijs Zaicevs innan Värmdö svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Asplund.
Efter 18.55 i andra perioden slog Elias Fält till på pass av Victor Svedlund och kvitterade för Värmdö.
David Svedlund gav Värmdö ledningen efter 3.54 in i tredje perioden assisterad av Alexander Borgström och William Lindahl.
Alexander Borgström stod för målet när Värmdö punkterade matchen med ett 4–2-mål med 18 sekunder kvar att spela. Borgström fullbordade därmed Värmdös vändning.
Med fyra omgångar kvar är Värmdö i serieledning medan Boo är på fjärde plats.
När lagen möttes senast vann Boo HC med 5–3.
Värmdö tar sig an Viggbyholm i nästa match borta fredag 5 december 19.40. Boo möter IK Göta hemma torsdag 4 december 19.45.
Värmdö–Boo 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)
U18 allettan östra herr, Ekhallen
Första perioden: 0–1 (11.55) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs), 0–2 (16.45) Arsenijs Zaicevs (Erik Lindefors), 1–2 (18.15) Lucas Asplund (Alexander Nevala Karlman).
Andra perioden: 2–2 (38.55) Elias Fält (Victor Svedlund).
Tredje perioden: 3–2 (43.54) David Svedlund (Alexander Borgström, William Lindahl), 4–2 (59.42) Alexander Borgström.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Värmdö: 4-0-1
Boo: 4-0-1
Nästa match:
Värmdö: Viggbyholms IK, borta, 5 december
Boo: IK Göta, hemma, 4 december
