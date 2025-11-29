Värmdö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Boo

Seger för Värmdö med 4–2 mot Boo

Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna

David Svedlund avgjorde för Värmdö

Det blev seger för Värmdö hemma mot Boo i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Värmdö drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–2, 1–0, 2–0).

Värmdö–Boo – mål för mål

Boo startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Milton Zetterlund och Arsenijs Zaicevs innan Värmdö svarade och gjorde 2–1 genom Lucas Asplund.

Efter 18.55 i andra perioden slog Elias Fält till på pass av Victor Svedlund och kvitterade för Värmdö.

David Svedlund gav Värmdö ledningen efter 3.54 in i tredje perioden assisterad av Alexander Borgström och William Lindahl.

Alexander Borgström stod för målet när Värmdö punkterade matchen med ett 4–2-mål med 18 sekunder kvar att spela. Borgström fullbordade därmed Värmdös vändning.

Med fyra omgångar kvar är Värmdö i serieledning medan Boo är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Boo HC med 5–3.

Värmdö tar sig an Viggbyholm i nästa match borta fredag 5 december 19.40. Boo möter IK Göta hemma torsdag 4 december 19.45.

Värmdö–Boo 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (11.55) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs), 0–2 (16.45) Arsenijs Zaicevs (Erik Lindefors), 1–2 (18.15) Lucas Asplund (Alexander Nevala Karlman).

Andra perioden: 2–2 (38.55) Elias Fält (Victor Svedlund).

Tredje perioden: 3–2 (43.54) David Svedlund (Alexander Borgström, William Lindahl), 4–2 (59.42) Alexander Borgström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Boo: 4-0-1

Nästa match:

Värmdö: Viggbyholms IK, borta, 5 december

Boo: IK Göta, hemma, 4 december