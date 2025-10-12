Värmdö HC 2 starkast – avgjorde i förlängningen mot FOC Farsta IF

Värmdö HC 2-seger med 4–3 efter förlängning

Värmdö HC 2:s Leo Fredsborn tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för FOC Farsta IF

Värmdö HC 2:s väg till seger mot FOC Farsta IF borta i U18 Div 1 östra B herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Leo Fredsborn, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Värmdö HC 2:s Leo Fredsborn tvåmålsskytt

Leo Fredsborn gjorde 1–0 till Värmdö HC 2 efter bara 2.00 assisterad av Esajas Helardot. Värmdö HC 2 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Love Tvelin och Nathan Edfeldt.

FOC Farsta IF reducerade dock till 1–3 genom Alexander Ingerdal Sundstedt efter 9.01 av perioden. FOC Farsta IF reducerade och kvitterade till 3–3 genom Alvin Helgöstam och Subhan Hasanov i tredje perioden. I förlängningen tog det 4.43 till Värmdö HC 2 avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Leo Fredsborn, framspelad av Esajas Helardot.

Den 22 november tar lagen sig an varandra igen, då i Ekhallen.

FOC Farsta IF tar sig an Trångsunds IF U18 i nästa match borta söndag 19 oktober 19.00. Värmdö HC 2 möter Spånga IS U18 hemma lördag 18 oktober 17.00.

FOC Farsta IF–Värmdö HC 2 3–4 (0–1, 1–2, 2–0, 0–1)

U18 Div 1 östra B herr, Farsta Ishall

Första perioden: 0–1 (2.00) Leo Fredsborn (Esajas Helardot).

Andra perioden: 0–2 (25.58) Love Tvelin (Vincent Sjöö, Dennis Larsson), 0–3 (26.40) Nathan Edfeldt (Sverre Eklinder), 1–3 (29.01) Alexander Ingerdal Sundstedt (Viggo Renström, Alvin Helgöstam).

Tredje perioden: 2–3 (52.27) Alvin Helgöstam, 3–3 (54.09) Subhan Hasanov (Maximilian Klemming, Svante Nordh).

Förlängning: 3–4 (64.43) Leo Fredsborn (Esajas Helardot).

Nästa match:

FOC Farsta IF: Trångsunds IF, borta, 19 oktober

Värmdö HC 2: Spånga IS IK, hemma, 18 oktober