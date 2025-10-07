Varberg bröt förlustsviten – vann mot Järnbrotts HK

Varberg segrade – 10–8 efter förlängning

Lerum nästa motståndare för Järnbrotts HK

Elias Kuhlin tremålsskytt för Järnbrotts HK

Efter fyra förluster i rad för Varberg i U20 division 1 A syd herr kom en ljusning. Borta mot Järnbrotts HK kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Slottskogens Ishall slutade 8–10 (1–5, 3–1, 4–2, 0–1) efter förlängning.

Mölndal nästa för Varberg

Theodor Koch och Eric Koskela gjorde två mål var för Varberg. Övriga mål för bortalaget gjordes av Kim Qvist 2, Bror Gullberg, Zebastian Martinsson och Milo Svensson, målen för Järnbrotts HK gjordes av Elias Kuhlin 3, Elmer Vetter 2, Lucas Andreasson, Hugo Brusehed och Johan Östberg.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 november i Veddige Ishall.

Lördag 11 oktober möter Järnbrotts HK Lerum borta 15.00 och Varberg möter Mölndal borta 17.10.