Väntad seger för Tumba som förlänger vinstsviten

Tumba segrade – 12–0 mot Wings Arlanda

Tumbas femte seger på de senaste sex matcherna

Tumbas Theo Ivarsson fyramålsskytt

Allt talade för seger för Tumba och så blev det också när det formstarka laget mötte Wings Arlanda på bortaplan. Efter segersiffrorna 12–0 (6–0, 3–0, 3–0) har nu Tumba fem raka segrar. Wings Arlanda har sex förluster i rad i U18 allettan östra herr.

Tumbas Theo Ivarsson var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Stephan Shestopalov gjorde matchvinnande målet

Tumba var vassast i första perioden som laget vann klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Tumba som dominerade och gick från 0–6 till 0–9 genom två mål av Julius Blomberg och ett mål av Stephan Shestopalov. Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Ivarsson, Cosmo Tiringer och Levi Brandstetter.

Tumba leder serien efter matchen medan Wings Arlanda är på tolfte och sista plats.

Den 27 november möts lagen återigen, då i Ishuset.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Wings Arlanda Enköping borta i Bahcohallen 16.40 medan Tumba spelar borta mot Lidingö Vikings HC U18 13.00.

Wings Arlanda–Tumba 0–12 (0–6, 0–3, 0–3)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (2.33) Stephan Shestopalov, 0–2 (9.44) Alexander Roos (Liam Westergren), 0–3 (12.41) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer), 0–4 (15.34) Julius Blomberg (Acke Kajova, Stephan Shestopalov), 0–5 (17.16) Theo Ivarsson (Max Mälarberg), 0–6 (19.58) Theo Ivarsson (Max Mälarberg, Cosmo Tiringer).

Andra perioden: 0–7 (22.55) Julius Blomberg (Elias Holger), 0–8 (24.00) Julius Blomberg (Stephan Shestopalov, Oliver Johansson), 0–9 (37.34) Stephan Shestopalov (Elias Holger).

Tredje perioden: 0–10 (42.54) Levi Brandstetter (Jacob Gruvberger), 0–11 (46.59) Cosmo Tiringer (Acke Kajova), 0–12 (57.37) Theo Ivarsson (Cosmo Tiringer, Max Mälarberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

Wings Arlanda: Enköpings SK HK, borta, 19 oktober

Tumba: Lidingö Vikings HC, borta, 19 oktober