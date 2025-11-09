Väntad seger för Lindlöven som förlänger vinstsviten

Lindlöven vann med 5–4 mot Norrtälje

Lindlövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Hilmersson tvåmålsskytt för Lindlöven

Allt talade för seger för Lindlöven och så blev det också när det formstarka laget mötte Norrtälje på bortaplan. Efter segersiffrorna 5–4 (2–0, 2–0, 1–4) har nu Lindlöven fyra raka segrar. Norrtälje har fyra förluster i rad i hockeyettan norra.

Oliver Arle Östergren gjorde matchvinnande målet

Lindlöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt tre minuter. Lindlöven startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom två snabba mål tidigt i perioden av Olle Hilmersson och Isak Jonsson. Norrtälje reducerade dock till 1–4 genom Gabriel Wiita-Adamsson tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 9.20 ökade Lindlöven på till 1–5 genom Oliver Arle Östergren.

Elvin Håkansson, Olle Fagerström och Gabriel Melin reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte Norrtälje.

Lindlövens Lukas Johansson stod för tre poäng, varav ett mål och Olle Hilmersson gjorde två mål och ett assist.

Det här var Norrtäljes andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lindlövens andra uddamålsseger.

Norrtälje stannar därmed på elfte plats och Lindlöven toppar fortfarande tabellen. Norrtälje var trea i tabellen för 16 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Norrtälje tar sig an Wings Arlanda i nästa match borta onsdag 12 november 19.00. Lindlöven möter Bodens HF hemma lördag 15 november 16.00.

Norrtälje–Lindlöven 4–5 (0–2, 0–2, 4–1)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (11.05) Olle Hilmersson (Lukas Johansson), 0–2 (14.03) Lukas Johansson (Johannes Jämsén, Carl Johan Sälle).

Andra perioden: 0–3 (26.01) Olle Hilmersson (Simon Nyhlén-Persson, Lukas Johansson), 0–4 (28.18) Isak Jonsson (Oliver Arle Östergren, Jesper Broeng).

Tredje perioden: 1–4 (44.31) Gabriel Wiita-Adamsson (Calle Dahlin, Oliver Ödman-Hadzinikolic), 1–5 (49.20) Oliver Arle Östergren (Filip Forsmark, Olle Hilmersson), 2–5 (51.35) Elvin Håkansson (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Gabriel Melin), 3–5 (56.19) Olle Fagerström (Isak Jakobsson, Emil Carlqvist), 4–5 (57.18) Gabriel Melin (Olle Fagerström, Elvin Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Lindlöven: 4-1-0

Nästa match:

Norrtälje: Wings HC Arlanda, borta, 12 november

Lindlöven: Bodens HF, hemma, 15 november